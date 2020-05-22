"Напротив "Велюра" остановите": фото Тищенко в маршрутке вызвало насмешки в сети

Украина

Народный депутат Николай Тищенко, получивший известность в качестве владельца нарушающего карантин ресторана «Велюр», и сохраняющий намерение баллотироваться в мэры Киева, решил проинспектировать общественный транспорт столицы перед его запуском в обычном режиме (напомним, по замыслу городской администрации, это может произойти уже 23 мая).

Нардеп остался весьма недоволен увиденным. Так, его шокировало незнание водителями «элементарных средств защиты» и вынужденных проводить дезинфекцию самостоятельно «с помощью обычной воды и первой же тряпки».

«Где же те бригады дезинфекторов, которые нам так ярко показывали на видео в защитных скафандрах и вооруженные специальными растворами? Где средства защиты для водителей? Или они самостоятельно их покупать за мизерную зарплату?» — задался вопросами Тищенко в своем видеообращении на Facebook.

В комментариях пользователи выразили сомнение в том, что Тищенко сможет победить на выборах в Киеве и допустили, что он использовал городской автобус для того, чтобы добраться до своего ресторана.

Напомним, Николай Тищенко отказался от своих слов о работающем в ресторане «своеобразном штабе» партии «Слуга народа».

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