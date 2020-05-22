Происшествия

Рогатая контрабанда: в Чернобыльской зоне поймали браконьеров с крупным "уловом"

В зоне отчуждения полицейские задержали трех жителей Киевской области, пытавшихся вывезти около 60 килограммов лосиных рогов с целью дальнейшей продажи. Тем самым злоумышленники нарушили требования радиационной безопасности, сообщили в полиции Киевщины. Напомним, ранее в Винницкой области браконьеры напали на местного жителя, недовольного нарушением правил охоты.

Оперативное фото полиции

Рога были изъяты, а в отношении задержанных открыто уголовное производство по части 3 статьи 267−1 Уголовного кодекса Украины «Нарушение требований режима радиационной безопасности».

Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от 75 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1275−1700 гривен), ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на такой же срок.

Напомним, недавние пожары в Чернобыльской зоне привели к гибели тысяч животных и птиц, а также к массовой миграции выживших особей.

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