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Пожары под Чернобылем видны из космоса: в сеть попали фото
Пожар, бушующий в Чернобыльской зоне, попал на снимки, которые спутник Suomi NPP сделал 5 апреля.
Как сообщает NASA, активно горящие пожары видны по тепловым полосам, которые показаны в виде красных точек. В ведомстве отмечают, что на момент съемки площадь пожаров в зоне Чернобыльской АЭС составляла около 100 гектаров.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, по вине которого на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник масштабный пожар. К беде привела сельская традиция сжигать сухостой при садово-огородных работах.
Для тушения огня в зоне отчуждения задействуют более 100 пожарных, спецтехнику и авиацию. Но пока справиться с пламенем не удается, дым распространяется на всю Киевскую область.
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