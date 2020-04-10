27.09 / 27.47 29.25 / 29.91
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пожары под Чернобылем видны из космоса: в сеть попали фото

19:13 10 апреля 2020 1
Пожар
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Пожар, бушующий в Чернобыльской зоне, попал на снимки, которые спутник Suomi NPP сделал 5 апреля.

Как сообщает NASA, активно горящие пожары видны по тепловым полосам, которые показаны в виде красных точек. В ведомстве отмечают, что на момент съемки площадь пожаров в зоне Чернобыльской АЭС составляла около 100 гектаров.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, по вине которого на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник масштабный пожар. К беде привела сельская традиция сжигать сухостой при садово-огородных работах.

Для тушения огня в зоне отчуждения задействуют более 100 пожарных, спецтехнику и авиацию. Но пока справиться с пламенем не удается, дым распространяется на всю Киевскую область.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александр Усик

«Мужик со стальными яйцами»: Усик неожиданно высказался о Лукашенко и Зеленском (видео)

Ошибиться не страшно: Зеленский отреагировал на скандал вокруг учителей Всеукраинской школы онлайн (видео)

Ошибиться не страшно: Зеленский отреагировал на скандал вокруг учителей Всеукраинской школы онлайн (видео)

День братьев и сестер

День братьев и сестер: красивые открытки и поздравления

На месте происшествия

Не смогли выбраться из горящего дома: трое детей погибли страшной смертью на Киевщине (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер