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Деньги

Украинцы будут меньше платить за газ: на сколько подешевел энергоноситель

19:22 22 мая 2020
Газплита
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В мае 2020 до 2,3 грн за кубометр снизилась оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет энергоноситель в рамках публичных специальных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины», в мае цена на газ в стране на 21% ниже, чем в апреле. А если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то снижение стоимости произошло на 62%.

Причина снижения цен на газ заключается в том, что во время мирового экономического кризиса рекордно подешевели все энергоносители.

Ранее сообщалось, что в Германии приняли решение, которое нанесет удар по планам РФ ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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