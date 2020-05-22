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Украинцы будут меньше платить за газ: на сколько подешевел энергоноситель
В мае 2020 до 2,3 грн за кубометр снизилась оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет энергоноситель в рамках публичных специальных обязанностей.
Как сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины», в мае цена на газ в стране на 21% ниже, чем в апреле. А если сравнивать с аналогичным периодом 2019 года, то снижение стоимости произошло на 62%.
Причина снижения цен на газ заключается в том, что во время мирового экономического кризиса рекордно подешевели все энергоносители.
Ранее сообщалось, что в Германии приняли решение, которое нанесет удар по планам РФ ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»186
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