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Газ для в апреле подешевел: названа цена для населения
Вместе с падением цен на энергоносители на мировом рынке в апреле 2020 г. начала снижаться и оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей в Украине.
Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украина» на сайте компании.
Теперь стоимость голубого топлива составит 2,9 грн за кубометр без учета НДС, наценки газораспределительных компаний и расходов на транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами.
Указанная цена на 15% меньше стоимости голубого топлива в марте текущего года, когда газ стоил 3,4 гривен за кубометр, отмечают в «Нафтогазе».
В целом же с января 2020 года цена газа для населения упала на 38%.
«Снижение цен на газ третий месяц подряд — позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и в связи с окончанием отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены Нафтогаза. В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий», — отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению экспертов, в Украине есть все предпосылки для дальнейшего снижения стоимости не только газа, но и большинства нефтепродуктов, в том числе бензина и дизельного топлива.
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