27.05 / 27.39 29.07 / 29.64
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Газ для в апреле подешевел: названа цена для населения

5:25 23 апреля 2020 29
Стоимость газа
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Вместе с падением цен на энергоносители на мировом рынке в апреле 2020 г. начала снижаться и оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей в Украине.

Об этом говорится в сообщении НАК «Нафтогаз Украина» на сайте компании.

Теперь стоимость голубого топлива составит 2,9 грн за кубометр без учета НДС, наценки газораспределительных компаний и расходов на транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами.

Указанная цена на 15% меньше стоимости голубого топлива в марте текущего года, когда газ стоил 3,4 гривен за кубометр, отмечают в «Нафтогазе».

В целом же с января 2020 года цена газа для населения упала на 38%.

«Снижение цен на газ третий месяц подряд — позитивный сигнал для людей. Счета за газ в апреле должны снизиться и в связи с окончанием отопительного сезона, и из-за уменьшения отпускной цены Нафтогаза. В итоге, я надеюсь, уменьшится нагрузка на бюджеты украинских домохозяйств, которые испытывают негативные последствия карантинных мероприятий», — отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению экспертов, в Украине есть все предпосылки для дальнейшего снижения стоимости не только газа, но и большинства нефтепродуктов, в том числе бензина и дизельного топлива.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Стоимость газа

Газ для в апреле подешевел: названа цена для населения

Синдром Гийена-Барре

Коронавирус поражает мозг: у пациентов с COVID-19 врачи регистрируют синдром Гийена-Барре

СБУ депутат-предатель

Распространял фейки о бойцах ООС: в Днепропетровской области депутат оказался сторонником сепаратистов

Люди в крупном магазине

«Или всем одинаково запретите работать, или дайте всем работать в одинаковых условиях»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер