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Дело Шеремета: Кузьменко собрались арестовать еще на два месяца
Сторона обвинения в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета ходатайствует о продлении срока содержания под стражей врача и волонтера Юлии Кузьменко. Это не первый раз — Печерский суд уже продлевал подозреваемой арест, отклонив апелляционную жалобу защиты.
Как сообщила в Facebook Ольга Чернышук, сестра подозреваемой Юлии Кузьменко, уже подано ходатайство о продлении срока содержания под стражей еще на два месяца.
«Юлии Кузьменко вручено извещение об окончании досудебного расследования и ходатайство о продлении срока содержания под стражей еще на 2 месяца», — написала Чернышук.
Ранее сообщалось, что обыски силовиков в квартире медика Юлии Кузьменко, арестованной по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, длились более пяти часов.
Фото: Facebook/Ольга Чернышук74
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