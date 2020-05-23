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COVID-19 подбирается к руководству страны: коронавирусом заболел глава Бюджетного комитета Рады
Народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов из фракции «Слуга народа» заболел пополнил число народных избранников, которые заразились коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщила в Facebook заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
«Тест обнаружил COVID-19 у нашего коллеги из СН Юрия Аристова. Он чувствует себя нормально, симптомы легкие», — написала нардеп.
Также она указала, что эпидемическая служба сейчас выясняет круг близких контактов главы комитета.
Информацию о заражении народного избранника подтвердил позже и его коллега от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
«Глава бюджетного комитета депутат Аристов (Слуга народа) заболел COVID-19», — указал он.
По данным электронной регистрации на сайте парламента, последний раз нардеп присутствовал в сессионном зале 20 мая.
Отметим, что в некоторых СМИ Аристова называют близким человеком к семье президента Владимира Зеленского.
Напомним, что в начале мая спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о том, что коронавирусом в парламенте переболели 10−15 депутатов. Уже 17 мая он заявил о том, что по состоянию на указанный день в парламенте нет нардепов, болеющих COVID-19. Также не было заболевших среди работников аппарата Рады.
Но уже 20 мая, как писали «ФАКТЫ», фракция политической партии «Батькивщины» ушла на самоизоляцию в полном составе. Причиной стало подтверждение инфицирования COVID-19 у одного из ее депутатов — Олега Мейдича. В частности, вице-спикер ВР Елена Кондратюк сделала заявление о том, что депутаты не вернутся в зал до тех пор, пока не пройдут тестирование и не получат подтверждение медиков о том, что они здоровы.25
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