Намного меньше половины: Разумков назвал количество зараженных COVID-19 депутатов

Украина

После заявления заместителя главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова о том, что он заболел COVID-19, избирателей стал еще больше интересовать вопрос о том, сколько народных избранников остаются здоровыми и могут участвовать в законотворческой деятельности.

Поэтому на одном из телеканалов спикера Дмитрия Разумкова попросили прокомментировать слухи о том, что в парламенте коронавирусом переболела почти половина депутатов, передает УНИАН.

Отвечая на него, спикер сказал: «По моей информации, это не соответствует действительности абсолютно. Потому что даже когда обнаруживали заболевания у народных депутатов, количество значительно меньше… Я думаю, что 10−15 человек максимум».

При этом Разумков уточнил, что называет эти цифры «с запасом, даже с учетом тех, кто, возможно, заболел, но об этом не так публично заявил» и «о половине, то есть, 200 с чем-то народных депутатах, речь не идет».

Он также выразил надежду, что в ближайшее время те, кто находится на самоизоляции или больничном, вернутся к работе.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «слуга народа» Александр Качура рассказывал, кто из нардепов подхватил коронавирусную инфекцию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter