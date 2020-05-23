Промежуточное звено: ученые выяснили, как болеют коронавирусом кошки

Мир

После появления в ряде мировых СМИ информации о том, что кошки могут заражаться коронавирусом от людей, испанские медики и биологи под руководством эпидемиолога Хосе Отео из госпиталя Сан-Педро решили выяснить, насколько это возможно.

Предварительные результаты исследования ученые опубликовали в электронной научной библиотеке bioRxiv.

Сообщается, что ученые договорились с семнадцатью семьями, члены которых перенесли COVID-19 в апреле или начале мая. Исследовали собрали образцы крови и мокроты у 23 кошек, собак, кроликов и морских свинок, которые жили вместе с зараженными хозяевами.

Оказалось, что вируса не было в организме всех животных, кроме кошек. Следы активного размножения SARS-CoV-2 ученые нашли в организме одной особи — восьмилетней кошки, которая страдала от нескольких хронических болезней. Несмотря на большое количество вирусных частиц в ее организме, инфекция протекала у кошки без видимых симптомов. При этом кошка нормально перенесла болезнь и не умерла.

В общей сложности в этом исследовании участвовало всего восемь кошек, что говорит о том, что среди питомцев, которые живут вместе с больными хозяевами, коронавирус может встречаться достаточно часто (12,5%). Однако, как признают исследователи, исследованных животных все же было недостаточно, чтобы сделать однозначные выводы. Тем не менее, их результаты совпадают с данными о том, как часто инфекция развивалась среди кошек в Ухане.

Значительно больший интерес, по словам ученых, представляет то, что кошки могут переносить COVID-19 без видимых симптомов. Как считают Отео и его коллеги, это значительно повышает вероятность того, что они могут разносить инфекцию и быть одними из промежуточных хозяев во время адаптации SARS-CoV-2 к человеку. Так это или нет, покажут последующие эксперименты, заключают авторы статьи.

Ученые еще ни разу не фиксировали, что животные могут передавать коронавирус человеку, все зафиксированные случаи говорят об обратном пути передачи. Однако биологи пока не могут исключать подобной возможности. Это заставляет ученых задумываться о том, при каких условиях и как это может происходить.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус SARS-CoV-2, возбудитель болезни COVID-19, может проникать не только в организм человека, но и многих других млекопитающих. Опыты биологов и наблюдения ветеринаров показывают, что среди таких животных макаки-резусы, хорьки, норки и кошки. На некоторых животных инфекция действует почти так же сильно, как на человека.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Нидерландах вице-премьер, министр сельского хозяйства, окружающей среды и качества продуктов питания Карола Схаутен заявила, что люди могут заразиться COVID-19 от норок. Пока что это неподтвержденные научно выводы.

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