- 00:50 В США зафиксировали первые случаи заражения кошек коронавирусом
- 00:20 Подтвержден первый в Чернигове случай заболевания коронавирусом
- 22.04 23:55 "Укроборонпром" ликвидируют: что об этом известно
- 22.04 23:44 Под Киевом птица едва не сбила армейский вертолет
- 22.04 22:56 Контроль над границей, новые списки для обмена и статус ОРДЛО: о чем говорили на заседании ТКГ
- 22.04 22:52 В Одессе вырыты сотни могил для будущих жертв COVID-19: в сети запустили новый коронавирусный фейк
- 22.04 22:40 Экс-тренер «Карпат» возглавил загребское «Динамо» после смерти отца
- 22.04 22:35 Анна Седокова шокировала откровениями о сексе втроем
- 22.04 22:32 Продолжение скандала: мэр Ивано-Франковска попал под уголовное дело из-за заявления о ромах
- 22.04 22:07 Хроники коронавируса: главные события в мире 22 апреля (обновляется)
- 22.04 22:01 Митрополита УПЦ спасают от коронавируса в Александровской больнице Киева
- 22.04 21:42 Инфекционист рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через корзинку в супермаркете
В США зафиксировали первые случаи заражения кошек коронавирусом
Информация о том, что коронавирус может передаваться от человека к котам, нашла свое подтверждение в Нью-Йорке, где были зафиксированы первые в США случаи заражения SARS-CoV-2.
Об этом передает Associated Press со ссылкой на федеральных чиновников.
Сообщается, что у двух домашних животных, которые жили в разных частях штата Нью-Йорк, результат теста на коронавирус оказался положительным. Предполагается, что они могли заразиться от людей.
В частности, у одной из кошек вирус обнаружили через неделю после того, как у ее хозяина возникла одышка. Диагноз COVID-19 у этого человека не подтвердился, однако животное выходило на улицу, где и могло заразиться.
Второй питомец заболел уже после того, как у его хозяина подтвердился коронавирус. При этом другая кошка из этого же дома признаков болезни не имела.
Отмечается, что признаков обратной передачи вируса от животных к человеку нет.
«Мы не хотим, чтобы люди паниковали. Мы не хотим, чтобы люди боялись домашних животных», — заявил сотрудник Центров по контролю и профилактике заболеваний США Кейси Бартон Бехравеш.
Хозяевам животных рекомендовали ограничить взаимодействие своих питомцев с людьми за пределами дома.
Агентство напоминает, что ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова объяснила, что домашние и дикие кошки могут заразиться новым коронавирусом, но вреда человеку они от этого не принесут. При этом собаки не восприимчивы к вирусу, но он может попасть на них, а потом через контакт — на хозяина.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в городе Ухань ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета выяснили, что 15 процентов бродячих и домашних кошек заражены коронавирусом нового типа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!