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В США зафиксировали первые случаи заражения кошек коронавирусом

0:50 23 апреля 2020 32
Коты Нью-Йорка
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Информация о том, что коронавирус может передаваться от человека к котам, нашла свое подтверждение в Нью-Йорке, где были зафиксированы первые в США случаи заражения SARS-CoV-2.

Об этом передает Associated Press со ссылкой на федеральных чиновников.

Сообщается, что у двух домашних животных, которые жили в разных частях штата Нью-Йорк, результат теста на коронавирус оказался положительным. Предполагается, что они могли заразиться от людей.

В частности, у одной из кошек вирус обнаружили через неделю после того, как у ее хозяина возникла одышка. Диагноз COVID-19 у этого человека не подтвердился, однако животное выходило на улицу, где и могло заразиться.

Второй питомец заболел уже после того, как у его хозяина подтвердился коронавирус. При этом другая кошка из этого же дома признаков болезни не имела.

Отмечается, что признаков обратной передачи вируса от животных к человеку нет.

«Мы не хотим, чтобы люди паниковали. Мы не хотим, чтобы люди боялись домашних животных», — заявил сотрудник Центров по контролю и профилактике заболеваний США Кейси Бартон Бехравеш.

Хозяевам животных рекомендовали ограничить взаимодействие своих питомцев с людьми за пределами дома.

Агентство напоминает, что ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова объяснила, что домашние и дикие кошки могут заразиться новым коронавирусом, но вреда человеку они от этого не принесут. При этом собаки не восприимчивы к вирусу, но он может попасть на них, а потом через контакт — на хозяина.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в городе Ухань ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета выяснили, что 15 процентов бродячих и домашних кошек заражены коронавирусом нового типа.

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