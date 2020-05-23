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Назвал его "папой": Джоли рассказала о трогательном моменте, когда Питт решился создать с ней семью
Жизнь Анджелины Джоли и ее уже бывшего мужа Брэда служит источником для скандальных хроник из-за деталей их развода и раздела имущества, а также опеки над детьми.
И сейчас вряд ли уже кто вспоминает о прекрасных моментах начала их совместной жизни, когда пара только принимала решение жить вместе и завести общих детей.
Возможно, под влиянием нахлынувших внезапно чувств Анджелина рассказала в одном из интервью о «романтических» днях их знакомства, пишет Mirror.
По словам голливудской красавицы, она точно помнит момент, когда они оба пришли к выводу соединить свою судьбу.
Питт тогда уже успел уйти от Дженнифер Энистон к Анджелине. Но ни сама Джоли, ни ее бойфренд еще не решили, как долго они будут оставаться вместе.
«Это произошло, когда мы втроем играли с моим сыном Мэддоксом. Мы все сидели на полу и играли с ним в машинки. И вдруг Мэддокс, совершенно неожиданно, назвал Брэда „папой“! Мы с Брэдом оба тогда ничего не сказали, только переглянулись. Именно тогда Питт и решил, что хочет создать со мной семью. А я подумала, глядя на него, что он должен стать просто идеальным отцом…», — рассказала Джоли.
Увы, в действительности все оказалось не так просто. Когда Мэддокс подрос, он начал ссориться с Брэдом. И после одной из ссор — той самой, что произошла в самолете, на котором семья возвращалась из Франции, Анджелина решила расстаться с Питтом. И с тех пор Мэддокс отказывается общаться с Брэдом. Более того, в одном из интервью старший приемный сын Анджелины заявил: он больше не считает Брэда своим отцом.
Как известно, Джоли усыновила Мэддокса из камбоджийского детдома, когда мальчику было всего 7 месяцев. Причем, если начинала она процесс усыновления вместе со своим супругом номер два Билли Бобом Торнтоном, то завершила уже как мать-одиночка. Таковой она и оставалась до того, как встретила Брэда, который усыновил Мэддокса в 2006-м.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо Анджелины Питт разбил сердце еще одной бывшей супруге — Дженнифер Энистон, которая даже начала носить подаренное им кольцо в надежде возобновить их отношения.24
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