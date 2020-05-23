Украина

Глава райсовета на Тернопольщине умер от коронавируса в 49 лет

Глава Кременецкого районного совета (Тернопольская область) Владимир Стефанский скончался от осложнений коронавирусного заболевания — у 49-летнего мужчины оборвался тромб. Напомним, c 19 мая Кременец является закрытым для въезда и выезда.

За неделю до этого у него диагностировали пневмонию и госпитализировали в Почаевскую больницу.

О смерти отца его сын сообщил в соцсети, призвав помолиться за душу усопшего. По его информации, церемонию прощания решили не проводить в связи с эпидемической ситуацией.

Напомним, одним из первых пациентов с COVID-19 в Кременецком районе стал полуторагодовалый ребенок из села Лидихов. О его заболевании в сети сообщил именно Владимир Стефанский.

А в Почаеве эпицентром распространения коронавирусной инфекции стала Почаевская лавра.



168

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter