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Глава райсовета на Тернопольщине умер от коронавируса в 49 лет
Глава Кременецкого районного совета (Тернопольская область) Владимир Стефанский скончался от осложнений коронавирусного заболевания — у 49-летнего мужчины оборвался тромб. Напомним, c 19 мая Кременец является закрытым для въезда и выезда.
За неделю до этого у него диагностировали пневмонию и госпитализировали в Почаевскую больницу.
О смерти отца его сын сообщил в соцсети, призвав помолиться за душу усопшего. По его информации, церемонию прощания решили не проводить в связи с эпидемической ситуацией.
Напомним, одним из первых пациентов с COVID-19 в Кременецком районе стал полуторагодовалый ребенок из села Лидихов. О его заболевании в сети сообщил именно Владимир Стефанский.
А в Почаеве эпицентром распространения коронавирусной инфекции стала Почаевская лавра.
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