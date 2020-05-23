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Украина

В Украине вынесли первый с начала конфликта на Донбассе приговор за пропаганду войны

9:31 23 мая 2020
В Украине вынесли первый с начала конфликта на Донбассе приговор за пропаганду войны
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Донецкой области впервые за годы агрессии России против Украины объявлен приговор за пропаганду войны. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области.

«При публичном обвинении прокуратуры Донецкой области Красноармейским районным судом вынесен обвинительный приговор женщине, которая признана виновной по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и впервые за годы вооруженного конфликта на востоке Украины — по ст. 436 (пропаганда войны) УК Украины», — сообщили в прокуратуре.

Так, судом установлено, что на протяжении 2015−2016 годов 28-летняя жительница города Покровска Донецкой области распространяла в социальной сети «Вконтакте» текстовые записи с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией.

Кроме того, в 2016 и 2018 годах она распространяла через интернет изображения с призывами к развязыванию военного конфликта на Донбассе. Ее приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Украине разгорелся скандал из-за того, что один из бывших бойцов полка «Азов» участвовал в пропагандистском шоу с боевиками «ДНР».

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