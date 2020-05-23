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В Харькове коронавирусом заразились медики инфекционной больницы, включая главврача
Главный врач Харьковской областной инфекционной больницы, которая является профильной для госпитализации больных COVID-19, Павел Нартов заразился коронавирусом. Об этом сообщил «Суспільному» сам заболевший.
По его словам, тест он сделал после того, как зафиксировал у себя клинические симптомы заболевания: повышенную температуру, кашель и боль в горле. Также COVID-19 заболели еще четыре работника больницы, в том числе начальник медицинской части. Всех их госпитализировали.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 14 работников областной «инфекционки», трое из них уже выздоровели.
Как писали «ФАКТЫ», недавно в центральной городской больнице Ровно у 33 медиков был подтвержден диагноз острой респираторной болезни COVID-19.205
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