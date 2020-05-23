«Прекрасная и опасная»: Билодид восхитила сеть черно-белым фото

Спорт

Пока нет определенности с датами возобновления официальных соревнований, спортсмены пребывают в режиме ожидания и вынуждены тренироваться в домашних условиях.

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Билодид чередует тренировки, в том числе с отцом на берегу моря, с красивыми фотосессиями. Надо сказать, у 19-летней киевлянки фотографироваться получается ничуть не хуже, чем выступать на татами.

Черно-белый снимок вызвал настоящий восторг у подписчиков спортсменки в Instagram. «Прекрасная и опасная», «Принцесса Дзюдо», «От одного ее взгляда весь мир тремтит», «Детка, ты разбиваешь сердца», «Красота спасет мир», — не скупились на комплименты фанаты Дарьи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Билодид в детстве мечтала стать кассиром и является жуткой сладкоежкой.

193

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter