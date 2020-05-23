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Мир

В США родился котенок с двумя мордочками (видео)

10:42 23 мая 2020
Двуликий котенок
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В американском штате Орегон появился на свет котенок с двумя мордочками. Об этом сообщает издание USA Today.

Хозяйка Кайла Кинг говорит, что ее кошка родила шестерых котят. Но они шутят, что на самом деле их шесть с половиной. Котенку дали имя Бисквит и Соус. Сокращенно — Бисквит. У него два рта и два носа.

Хотя ветеринары не уверены, что малыш выживет, Кайла говорит, что хотела бы оставить его у себя и вырастить. По ее словам, он мяукает и у него хороший аппетит. И вообще он довольно живенький, хотя еще не может поддерживать слишком тяжелую для его тельца голову.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Таиланде родился двухголовый котенок.

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