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В Таиланде родился двухголовый котенок (фото, видео)

10:59 12 декабря 2019 237
Двухголовый котенок
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В одной из деревень провинции Ратчабури в Таиланде у персидской кошки родился двухголовый котенок. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

Как рассказала хозяйка котов, 52-летняя Чабапрай Нилпет, ее кошка сначала благополучно произвела на свет одного нормального котенка, но затем роды затруднились. Женщина отвезла животное к ветеринару, который сделал кесарево сечение и вытащил двух котят. Один из них, к изумлению врача и хозяйки, оказался двухголовым. У него были проблемы с дыханием. Врачи стимулировал легкие котенка, после чего ему стало лучше.

Чапабрай забрала котенка (он оказался девочкой) домой вместе с остальными и выкармливает его из шприца, поскольку он не может самостоятельно сосать материнское молоко. Женщина также делает ему массаж. Она намерена приложить все усилия, чтобы необычный малыш прожил как можно дольше. Нилпет дала каждой голове котенка свое имя — левую назвала Тонг («Золото»), а правую — Нгерн («Серебро»).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что двуликий котенок выжил вопреки прогнозам и счастлив, поселившись в семье ветеринара.

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