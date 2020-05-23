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Метро в Киеве таки запустят 25 мая: в столице решили ослабить карантин, несмотря на возражения Минздрава (видео)
В Киеве 23 мая с 12:00 начинает работать в обычном режиме весь общественный наземный транспорт, а метро заработает с 25 мая. Об єтом заявили и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, а также заместитель главы КГГА Петр Пантелеев на брифинге в субботу.
Как отметил Мондриевский, в соответствии с заседания комиссии ТЭБ и ЧС в Киеве в субботу утром было принято решение о переходе на второй этап ослабления карантина.
«Учитывая изменение показателей для ослабления противоэпидемических мероприятий, мы сегодня имеем в Киеве следующие показатели: общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 000 населения составляет менее 12 человек на 100 000 населения, а именно 11,7», — заявил он.
Чиновник рассказал, что второй показатель, который дает возможность переходить к ослаблению карантинных мероприятий — это загруженность коек в учреждениях здравоохранения.
«Сегодня определенных в госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее 50%, а именно 35%. Следующий показатель — среднее количество тестирований методом ПЦР составляет более 12 человек на 100 000 населения в течение последних 7 дней. В Киеве этот показатель 37.7 соответственно», — заявил и.о. первого заместителя председателя КГГА.
Учитывая все эти показатели, власти столицы приняли решение о следующем этапе ослабления карантинных мероприятий в городе Киеве.
«Это означает, что с 12:00 23 мая в столице начнут работать торговые заведения до тысячи квадратных метров, в том числе те, которые работают в зданиях и имеют отдельные входы. С 12:00 дня восстановит в обычном режиме работу весь общественный наземный транспорт», — заявил Мондриевский.30
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