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Украина

Метро в Киеве пока открывать нельзя, — Степанов

9:43 23 мая 2020
Метро в Киеве пока открывать нельзя,&nbsp;— Степанов
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Министр здравоохранения Максим Степанов констатировал несоответствие столицы Украины — Киева — базовому критерию для послабления карантина. Согласно данным, приведенным на ежедневном брифинге Минздрава, по состоянию на 9:00 23 мая показатель количества инфицированных на 100 тысяч населения в городе составляет 15 при нормативе 12.

Тем не менее в Минздраве не исключают возможности улучшения эпидемической ситуации, и, соответственно, перехода Киева во вторую фазу карантина.

Отметим, что главный санитарный врач Виктор Ляшко уже проинспектировал готовность столичной подземки к функционированию в условиях карантинных ограничений. На встрече с руководством метрополитена ему продемонстрировали разметки, закупленные термометры и защитные щитки для сотрудников.

Пассажиров собираются информировать об опасности с помощью печатных материалов и видеороликов.

Напомним, метрополитены Харькова и Днепра возобновят работу с понедельника, 25 мая.

Ранее главный санитарный врач предостерег власти столицы от преждевременного запуска метрополитена и открытия детских садиков, поскольку в этом случае будет нарушено действующее законодательство.

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