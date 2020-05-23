Происшествия

Под Киевом пьяный на авто разнес сарай: есть жертвы (фото)

В Бориспольском районе под Киевом минувшей ночью произошло пьяное ДТП, жертвой которого стал пассажир Chevrolet Lacetti. Напомним, этой же ночью под Киевом произошло убийство — подросток стрелял в 45-летнего мужчину.

Авто под управлением нетрезвого 27-летнего водителя въехало в хозяйственную постройку по улице Стасюка в селе Большая Старица.

Водитель также был травмирован, однако выжил, сообщили в патрульной полиции столичного региона. Также был госпитализирован еще один пассажир пострадавшего авто.

Инцидент произошел около 1:00 23 мая.

В настоящее время следствие определяется с правовой квалификацией действий виновника аварии.

Напомним, только накануне нетрезвый водитель на Volkswagen устроил жуткое ДТП на улице Дегтяревской в Киеве.



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