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Под Киевом пьяный на авто разнес сарай: есть жертвы (фото)
В Бориспольском районе под Киевом минувшей ночью произошло пьяное ДТП, жертвой которого стал пассажир Chevrolet Lacetti. Напомним, этой же ночью под Киевом произошло убийство — подросток стрелял в 45-летнего мужчину.
Авто под управлением нетрезвого 27-летнего водителя въехало в хозяйственную постройку по улице Стасюка в селе Большая Старица.
Водитель также был травмирован, однако выжил, сообщили в патрульной полиции столичного региона. Также был госпитализирован еще один пассажир пострадавшего авто.
Инцидент произошел около 1:00 23 мая.
В настоящее время следствие определяется с правовой квалификацией действий виновника аварии.
Напомним, только накануне нетрезвый водитель на Volkswagen устроил жуткое ДТП на улице Дегтяревской в Киеве.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…