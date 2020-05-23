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"Хорошая новость для киевлян": Степанов неожиданно дал "добро" на смягчение карантина в столице
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов одобрил смягчение карантина в Киеве, хотя еще утром высказывался против этого. Об этом он написал в Facebook.
«Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные по показателям готовности регионов к ослаблению карантина. Уровень заболеваемости по городу Киеву сейчас составляет 11.7 на 100 000 населения при норме 12. Это означает, что Киев может переходить ко второму этапу выхода из карантина», — написал он.
По словам министра, в метрополитене столицы ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии.
«Разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о COVID-19», — пояснил Степанов.
Как писали «ФАКТЫ», ранее власти столицы решили запустить 23 мая весь общественный наземный транспорт, а с 25 мая разрешить работу метрополитена. А с 1 июня также заработают детские сады и школы для выпускников.114
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