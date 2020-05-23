26.71 / 26.96 28.92 / 29.35
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Фитнес на безлюдном берегу моря: Ястремская рассказала, как поддерживает форму на карантине (видео)

16:15 23 мая 2020
Даяна Ястремская
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Одна из лучших теннисисток Украины 20-летняя Даяна Ястремская, занимающая 25-ю строчку в мировом женском рейтинге, не сидит без дела на карантине, из-за которого массово отменяются и переносятся спортивные соревнования по всему миру.

Читайте также: Даяна Ястремская лично разносит продукты нуждающимся одесситам

Спортсменка ежедневно тренируется, благо условия в родной Одессе для занятий отменные, и с нетерпением ждет, когда вновь сможет поехать на турнир.

«У меня каждый день тренировки. Занимаюсь фитнесом и тренируюсь на берегу моря — в местах, где нет людей. Мне необходимо поддерживать форму. Не за горами турниры. Пока что ни о каких конкретных датах речи не идет, но не исключено, что турниры начнутся в июле или августе. Возможно, в их организации будут изменения. Думаю, что после карантина конкуренция только возрастет — все вернутся, будут работать еще усерднее. Будет очень интересно. Я очень жду момента, когда можно будет поехать на турнир и прочувствовать всю эту атмосферу», — поделилась Даяна в интервью «ФАКТАМ».

Напомним, 15 мая теннисистка отпраздновала свой 20-летний юбилей, причем, несмотря на карантин, поздравить с круглой датой девушку приехала большая компания друзей, устроив праздничный салют в полночь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская к юбилею записала песню «Тысячи меня» о несчастной любви.

33

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Анатолий Водолазский

«Боевикам я заявил: «Украина была, есть и будет! А вы все – покойники!» (фото, видео)

Укрзалізниця

Смягчение карантина: стало известно, подорожают ли железнодорожные билеты

Пистолет

Выпустила всю обойму в живот: в Кривом Роге девушка расстреляла прокурора

В Беларуси утвердили смертный приговор двум братьям: что они совершили (фото)

В Беларуси утвердили смертный приговор двум братьям: что они совершили (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер