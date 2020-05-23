Спорт

Одна из лучших теннисисток Украины 20-летняя Даяна Ястремская, занимающая 25-ю строчку в мировом женском рейтинге, не сидит без дела на карантине, из-за которого массово отменяются и переносятся спортивные соревнования по всему миру.

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Спортсменка ежедневно тренируется, благо условия в родной Одессе для занятий отменные, и с нетерпением ждет, когда вновь сможет поехать на турнир.

«У меня каждый день тренировки. Занимаюсь фитнесом и тренируюсь на берегу моря — в местах, где нет людей. Мне необходимо поддерживать форму. Не за горами турниры. Пока что ни о каких конкретных датах речи не идет, но не исключено, что турниры начнутся в июле или августе. Возможно, в их организации будут изменения. Думаю, что после карантина конкуренция только возрастет — все вернутся, будут работать еще усерднее. Будет очень интересно. Я очень жду момента, когда можно будет поехать на турнир и прочувствовать всю эту атмосферу», — поделилась Даяна в интервью «ФАКТАМ».

Напомним, 15 мая теннисистка отпраздновала свой 20-летний юбилей, причем, несмотря на карантин, поздравить с круглой датой девушку приехала большая компания друзей, устроив праздничный салют в полночь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская к юбилею записала песню «Тысячи меня» о несчастной любви.

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