Звезда на карантине: Даяна Ястремская лично разносит продукты нуждающимся одесситам (фото, видео)

Интервью со звездой

Одна из сильнейших теннисисток Украины Даяна Ястремская (вторая ракетка страны и 25-я в мире), которая недавно записала первую сольную песню, во время карантина занялась волонтерской деятельностью. Уже почти два месяца теннисистка находится в родной Одессе — и все это время помогает нуждающимся людям. Пенсионерам, многодетным родителям и семьям, оставшимся без дохода, Даяна развозит продуктовые наборы. Продукты Даяна оставляет под дверью, после чего звонит жильцам квартиры и просит забрать пакет. Многие одесситы даже не подозревают, что им принесла продукты известная во всем мире спортсменка.

В интервью «ФАКТАМ» Даяна Ястремская рассказала, что занимается благотворительностью вместе со своим другом Александром Горенюком. Развозить продукты им помогают одесские волонтеры. Сама Даяна еще год назад создала благотворительный фонд для помощи детям, нуждающимся в операциях на глазах. К этому ее подтолкнула личная трагедия — мама Даяны в результате несчастного случая едва не лишилась зрения. Марина Ястремская после матча Даяны с Сереной Уильямс в Мельбурне получила травму глаза — у нее в руках взорвалась бутылка шампанского. Женщине сделали несколько операций и чудом спасли ей зрение.

— После несчастного случая с мамой мы с родными создали благотворительный фонд под названием «Дія», — рассказала «ФАКТАМ» Даяна Ястремская. — Фонд был создан для помощи детям, у которых есть проблемы с глазами, но у родителей нет возможности оплатить дорогостоящее лечение или операцию. Нам удалось помочь многим деткам. А сейчас помогаем людям, пострадавшим из-за пандемии коронавируса. Многие потеряли работу и не могут прокормить свои семьи. Поэтому мы вместе с нардепом Александром Горенюком решили на базе моего фонда организовать совместную акцию, которую назвали «Дія проти пандемії». Уже раздали около трех тысяч продуктовых наборов. И будем делать это в дальнейшем.

— Вы приносите продукты прямо в квартиру?

— Да, но это бесконтактная доставка. Мы с Александром (или волонтеры, которые нам помогают) заранее предупреждаем человека, в какое примерно время привезем набор. После чего приезжаем, оставляем пакет под дверью и звоним человеку, чтобы он его забрал. Такая доставка абсолютно безопасна. Людей, которым нужна помощь, тоже находим совместно с Александром. Кто-то есть в его базах, а кого-то нахожу я — с помощью знакомых или через соцсети.

— К нам обращались люди, которые из-за эпидемии и карантина оказались в очень сложной ситуации, — рассказал «ФАКТАМ» Александр Горенюк. — Многие из них по разным причинам не состоят на учете в социальных службах, но при этом нуждаются в помощи. Среди них много пожилых, а им во время эпидемии вообще нежелательно выходить из дому, ведь они в группе риска… С Даяной Ястремской мы давно общаемся и тут решили объединиться. К нам присоединились многие. Это и наши родственники, и просто неравнодушные люди, которые заполнили на нашем сайте соответствующую форму и стали волонтерами. Присоединились мои однокурсники и друзья… Помогают представители бизнеса. Сформировалась целая команда.

— Наши с Александром семьи давно знакомы. Можно сказать, нас связал теннис, — говорит Даяна Ястремская. — Мы созвонились буквально через несколько дней после моего возвращения в Украину, обсудили ситуацию и начали действовать.

— Когда вы вернулись в Одессу?

— В марте. Мы с папой успели прилететь из Майами одним из последних рейсов. В тот момент уже ходили слухи, что будут закрывать аэропорт. На март у меня было запланировано два турнира: Индиан-Уэллс и турнир в Майами. Индиан-Уэллс отменили из-за того, что в районе проведения турнира был обнаружен случай заражения коронавирусом. Мы уехали в Майами. Но вскоре стало понятно, что и там турнира не будет. Поэтому мы решили лететь домой, в Одессу. Успели. А через несколько дней после нашего вылета аэропорт в Майами действительно закрыли.

Даяна Ястремская говорит, что впервые за последнее время задержалась в Одессе так надолго.

— Раньше я прилетала домой буквально на несколько дней, — объясняет Даяна. — Меняла гардероб и улетала на следующие турниры. А сейчас из-за пандемии и карантина нахожусь дома уже два месяца. И я даже рада, что провожу так много времени со своей семьей. Мне этого действительно не хватало. Сейчас у меня есть возможность быть рядом с родителями и просто находиться дома, в своей комнате. Я очень ценю это время. Да, сейчас нет турниров, но карантин дал мне много других возможностей. Я занимаюсь саморазвитием, и в мае выпустила свой первый музыкальный трек, который написала сама.

— Как поддерживаете спортивную форму?

— У меня каждый день тренировки. Занимаюсь фитнесом и тренируюсь на берегу моря — в местах, где нет людей. Мне необходимо поддерживать форму. Не за горами турниры. Пока что ни о каких конкретных датах речи не идет, но не исключено, что турниры начнутся в июле или августе. Возможно, в их организации будут изменения. Думаю, что после карантина конкуренция только возрастет — все вернутся, будут работать еще усерднее. Будет очень интересно. Я очень жду момента, когда можно будет поехать на турнир и прочувствовать всю эту атмосферу.

Сейчас у меня, как и раньше, распланирован каждый день. Мы с Александром продолжаем помогать людям. Они ценят нашу помощь, благодарят, желают нам здоровья… И это заряжает меня энергией.

— Вас узнают на улицах?

— Да, даже когда я в маске. Многие подходят, хотят пообщаться. Недавно заходила в магазин, чтобы купить маме кофе. Уже вышла и садилась в машину, как подбежал мужчина с ребенком, попросил сфотографироваться. Приятно, что в родном городе меня узнают.

Ранее известная теннисистка, первая ракетка Украины Элина Свитолина в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала, чем занимается на карантине и как, по ее мнению, изменится мир после пандемии.

Фото instagram.com/dayana_yastremskay



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