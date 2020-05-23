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Украшенный бриллиантами олимпийский перстень Коби Брайанта продали на аукционе (фото)
Личные вещи легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, погибшего 26 января в результате крушения вертолета, были проданы с аукциона.
За 86 выставленных лотов организаторы выручили 202,5 тысячи долларов, что превзошло ожидаемую сумму дохода в восемь раз. Среди личных вещей Коби был и чемпионский перстень c выгравированной фамилией баскетболиста за победу на Олимпиаде-2012 в Лондоне.
Напомним, что Брайант завершил карьеру в 2016-м. На протяжении 20 лет баскетболист выступал лишь за один клуб — «Лос-Анджелес Лэйкерс», с которым пять раз стал чемпионом НБА. В благодарность за преданность команде «Лэйкерс» вывели из оборота № 8 и № 24, под которыми выступал Коби. В составе сборной США легендарный баскетболист также стал двукратным олимпийским чемпионом — Пекина-2008 и Лондона-2012.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американская художница Барбара Линн Хелман создала портреты Коби Брайанта и Майкла Джордана из игральных костей.109
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!