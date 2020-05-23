Происшествия

"Я — честный человек": "житомирский стрелок" рассказал в суде о событиях кровавой ночи (видео)

Устроивший массовый расстрел в Житомирской области Анатолий Захаренко на суде рассказал, что знал убитых много лет. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Teza.

«Кого знал пять лет, кого десять, кого еще больше», — заявил он.

По словам стрелка, у него возникла ссора с гостями и ему угрожали. Затем он взял ружье и начал стрелять.

«Их было восемь, а я — один. Когда все кончилось, я не скрывался, хотя мог. Позвонил в органы и ждал, когда за мной приедут. Я мог и не сообщать обо всем, но я — честный человек», — добавил Захаренко.

Как писали «ФАКТЫ», среди семерых погибших во время бойни в Житомирской области в ночь на 22 мая есть и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Захаренко в селе звали «Кацапом», ведь еще в 1986 году он переехал сюда из России. В последнее время мужчина, который в свое время успел поработать трактористом, официально был безработным и жил на пенсию. По словам жителей села Новоселица, несмотря на наличие семьи, по словам местных, почти все время Анатолий проводил на пруду, где жил в вагончике.

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