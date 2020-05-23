- 17:03 "Я — честный человек": "житомирский стрелок" рассказал в суде о событиях кровавой ночи
- 16:42 В связи с событиями под офисом Медведчука задержаны почти 20 активистов
- 16:26 Смягчение карантина: стало известно, подорожают ли железнодорожные билеты
- 16:17 В доме престарелых на Ровенщине новая вспышка коронавируса, в числе заболевших — персонал
- 16:15 Фитнес на безлюдном берегу моря: Ястремская рассказала, как поддерживает форму на карантине
- 15:26 Пил вино и требовал Бузову: силовики обезвредили странного захватчика банка в Москве
- 15:18 Потепления пока не ждите: синоптик рассказала о погоде в Украине на следующей неделе
- 14:47 «Когда дочка плакала, звук шел из отверстия на шейке: она 4 месяца была подключена к аппарату ИВЛ»
- 14:47 СМИ сообщили о взрыве возле офиса Медведчука: видео с места инцидента
- 14:40 Тренер из-за нехватки футболистов вышел на поле и забил гол-красавец
- 14:39 В Москве неизвестный захватил отделение банка, ведутся переговоры о судьбе заложников
- 14:34 Волкер придумал, как Украине вступить в НАТО в условиях войны с Россией: слово за Альянсом
"Я — честный человек": "житомирский стрелок" рассказал в суде о событиях кровавой ночи (видео)
Устроивший массовый расстрел в Житомирской области Анатолий Захаренко на суде рассказал, что знал убитых много лет. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Teza.
«Кого знал пять лет, кого десять, кого еще больше», — заявил он.
По словам стрелка, у него возникла ссора с гостями и ему угрожали. Затем он взял ружье и начал стрелять.
«Их было восемь, а я — один. Когда все кончилось, я не скрывался, хотя мог. Позвонил в органы и ждал, когда за мной приедут. Я мог и не сообщать обо всем, но я — честный человек», — добавил Захаренко.
Как писали «ФАКТЫ», среди семерых погибших во время бойни в Житомирской области в ночь на 22 мая есть и военнослужащие Национальной гвардии Украины.
Захаренко в селе звали «Кацапом», ведь еще в 1986 году он переехал сюда из России. В последнее время мужчина, который в свое время успел поработать трактористом, официально был безработным и жил на пенсию. По словам жителей села Новоселица, несмотря на наличие семьи, по словам местных, почти все время Анатолий проводил на пруду, где жил в вагончике.29
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..