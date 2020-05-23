В США выпал град невероятных размеров: впечатляющие фото

Мир

Вечером, 22 мая, в штате Техас (США) выпал град гигантских размеров. Об этом в Facebook пишет метеоролог Игорь Кибальчич и публикует фото огромных градин из города Burkburnett.

«На одном из снимков диаметр ледяной глыбы достигает примерно 8 — 8,5 дюймов (20,3 — 21 см), что чуть больше текущего мирового рекорда», — пишет Кибальчич.

Метеоролог напоминает, что официально на данный момент самая крупная градина в мире была обнаружена в местечке Vivian, Южная Дакота, США 23 июля 2010 года. Ее диаметр составлял ровно 8 дюймов.

Напомним, на днях в разных странах мира выпал град в виде шариков с характерными шипами. Его уже окрестили град-коронавирус. Неделей раньше в столице Индии Дели град засыпал толстым слоем улицы, шокировав местных жителей, для которых в это время года привычна жара.

535

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter