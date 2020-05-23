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Решили развлечься: под Харьковом дети разгромили 13 могил на кладбище (фото)
В пятницу, 22 мая, группа детей и подростков разгромила 13 памятников на кладбище в поселке Слобожанское Змиевского района Харьковской области. Ранее под Киевом подростки-вандалы разнесли стенд и вырвали цветы.
В полицию 22 мая о случившемся под Харьковом сообщила местная жительница, которая пришла на могилу сына и через некоторое время услышала шум. Женщина увидела, как дети расшатывали крест на одной из могил. Дети заметили женщину и скрылись.
Полицейские выяснили, что разгром на кладбище устроили два брата 6 и 11 лет и 10-летняя девочка. А зачинщицей преступления оказалась 9-летняя девочка, которая предложила своим товарищам развлечься таким образом.
С детьми работают следователи ювенальной полиции.
Напомним, в Запорожье пьяные подростки сорвали флаг Украины, но эта выходка не осталась безнаказанной — виновных разыскали и заставили публично извиниться за инцидент.
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