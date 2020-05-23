«Заклинило шею»: врач «Динамо» рассказал о травмах Цыганкова, Шапаренко и Цитаишвили

Спорт

Киевское «Динамо», которое в первом после окончания карантина спарринге сыграло вничью с «Рухом», на своей тренировочной базе в Конче-Заспе продолжает подготовку к возобновлению чемпионата Украины. Правда, далеко не все подопечные Алексея Михайличенко тренируются в общей группе.

О ситуации с травмированными рассказал врач «Динамо» Андрей Шморгун.

«У Йосипа Пиварича повреждена икроножная мышца. Он получил повреждение две с половиной недели назад. Еще неделю защитник будет работать индивидуально, после чего вернется в общую группу. У Мохаммеда Кадири обострилась старая травма. Мы его поберегли в матче с «Рухом», он пропустит несколько дней.

У Георгия Цитаишвили шейный миозит. После удара головой по мячу заклинило шею. Поэтому он пропустил матч.

Виктор Цыганков проходит лечение после повреждения передней поверхности бедра. Еще неделю он будет заниматься по индивидуальной программе. При этом Витя уже приступил к беговой работе.

У Николая Шапаренко мышечное повреждение задней поверхности бедра. Еще неделю он будет работать индивидуально, хотя уже приступил к беговой работе и готовится к возвращению в группу.

У Никиты Бурды воспаление коленного сустава, однако он тоже вскоре вернется к тренировкам.

Что касается Ибраима Каргбо — он уже восстановился после травмы, полученной на сборах, и принимает участие в тренировках.

Отмечу, что частичный карантинный режим пока продолжается. На поле игроки тренируются без ограничений. Однако по-прежнему не проводятся восстановительные процедуры, та же сауна закрыта", — цитирует Андрея Шморгуна официальный сайт ФК «Динамо».

Напомним, что за девять туров до финиша киевское «Динамо» занимает в УПЛ третье место, имея одинаковое количество очков с «Зарей» и отставая на 13 пунктов от «Шахтера».

Кстати, именно с чемпионом страны «бело-синие» сыграют в первом после возобновления состязаний туре. Планируется, что матч «Шахтер» — «Динамо» состоится 6 июня (а не 30 мая, как планировалось раньше) на столичном «Олимпийском».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Шахтера» Валерий Бондарь из-за перелома лодыжки пропустит три месяца.

Фото ФК «Динамо»

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