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Планируйте день правильно: гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака
Четверг, 28 мая, — день, когда мир очень чутко реагирует на наши слова.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 28 мая для всех знаков зодиака.
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Овен
Вы будете полны сил и энергии. Звезды советуют сполна насладиться хорошим и не обращать внимания на досадные мелочи.
Телец
Звезды рекомендуют постараться отказаться от принятия важных решений.
Близнецы
Тщательно планируйте покупки. От незапланированных трат стоит отказаться.
Рак
Звезды предостерегают представителей знака от сплетен, избегайте людей, которым нельзя доверять.
Лев
День поразит значимыми переменами в жизни. Все изменения будут положительными.
Дева
На работе сложится оптимальная ситуация для активных свершений. Вечером могут нагрянуть гости.
Весы
Высока вероятность встречи с потенциальным возлюбленным. Звезды говорят, что все будет хорошо.
Скорпион
Звезды советуют особенно трепетно следить за состоянием конечностей. Травмы возможны буквально на ровном месте.
Стрелец
Некоторым Стрельцам сделают неожиданные подарки. Если у вас есть дети, постарайтесь найти время и для общения с ними.
Козерог
Не стоит садиться на диету. Это может негативно отразиться на организме.
Водолей
Водолеи получат выгодное предложение о сотрудничестве либо приглашение на новое рабочее место.
Рыбы
Рекомендуется предоставить своему избраннику чуть больше свободы. Не будьте излишне навязчивыми.
Хорошего вам дня!
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