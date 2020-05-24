- 07:04 Дождливо и прохладно: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 23.05 22:57 "Немного смешно": Притула признался, что так и не получил орден от Зеленского
- 23.05 22:36 "Буду и дальше помогать медикам": в сети усомнились в самоубийстве нардепа Давиденко из-за его поста в соцсети
- 23.05 22:14 В Бердянске водитель с сердечным приступом разбил три машины и умер
- 23.05 21:57 В Украину с Карибских островов вернулись 600 моряков — членов экипажей круизных лайнеров
- 23.05 21:37 "Не понимаю ажиотажа": Воронченко прокомментировал свою отставку с поста командующего ВМС
- 23.05 21:18 Под офисом погибшего нардепа Давиденко много полиции и журналистов: свежие фото с места ЧП
- 23.05 20:49 Смерть нардепа Давиденко: полиция рассматривает три версии
- 23.05 20:07 Найден застреленным народный депутат Украины: первые подробности
- 23.05 19:47 Решили развлечься: под Харьковом дети разгромили 13 могил на кладбище
- 23.05 19:25 Суд определился с мерой пресечения для "житомирского стрелка"
- 23.05 18:51 Украшенный бриллиантами олимпийский перстень Коби Брайанта продали на аукционе
Дождливо и прохладно: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
В воскресенье, 24 мая, с запада Европы в Украину придет атмосферный фронт. Он принесет дожди на запад страны, в Винницкую и Одесскую области.
Температура воздуха на западе будет 14−16 градусов, на севере — 13−15, на востоке и юге — 15−17 градусов.
В Киеве 24 мая, преимущественно, без осадков. Температура воздуха ночью 3 + 6 градусов, днем +13-+14 градусов.
В понедельник, 25 мая, дожди накроют всю Украину, кроме восточных областей. Станет немного теплее: на западе до +16 — +18 градусов. Только на севере столбики термометров покажут более низкую температуру — 14−16.
По прогнозам синоптиков, вся последняя неделя мая будет прохладной и дождливой.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач рассказал «ФАКТАМ», какой погоды можно ждать летом. Июнь обещает быть дождливым, с грозами и градом.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Буду и дальше помогать медикам": в сети усомнились в самоубийстве нардепа Давиденко из-за его поста в соцсети
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.