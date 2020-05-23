Украина

Потепления пока не ждите: синоптик рассказала о погоде в Украине на следующей неделе

Потепления, которое народные синоптики обещали в конце мая, пока не будет. Вся последняя неделя месяца будет достаточно прохладной, кроме среды-четверга, 27−28 мая, когда воздух прогреется на 2−5 градусов сильнее, чем в остальные дни.

Уверенное потепление придет в Украину с начала июня, пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В воскресенье, 24 мая, с запада Европы в Украину придет атмосферный фронт с дождями в западных, Винницкой и Одесской областях.

На Левобережной Украине завтра также будет доминировать влажная, с периодическими дождями, погода. Вдоль полосы Черниговщина — Киевщина — часть Черкащины-Кропивницкий с районами до Николаевщины в воскресенье осадков не ожидается. Нор вечером в воскресенье и в ночь на понедельник фронтальные дожди пройдут и в тех регионах.

Температура воздуха ближайшей ночью + 2 + 9 градусов, на севере. В центре еще остается вероятность заморозков.

Завтра днем ​​в Украине предполагается + 11 + 15 градусов, на юге и востоке + 13 + 18 градусов.

В Киеве 24 мая, преимущественно, без осадков, но вечером атмосферный фронт нагонит и на столицу западную сырость. Температура воздуха ночью 3 + 6 градусов, днем ​​+13-+14 градусов.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач рассказал «ФАКТАМ», какой погоды можно ждать летом. Июнь обещает быть дождливым, с грозами и градом.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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