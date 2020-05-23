Украина

И дождь, и солнце: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные

В субботу, 23 мая, дожди ожидаются на востоке страны, а в воскресенье синоптики Украинского гидрометцентра прогнозирует перемещение циклона на запад. При этом сохранится относительно невысокая температура воздуха — не выше +18 градусов.

Теплее всего 23 мая будет в Закарпатской области, а на юге Украины — в Одессе, Херсоне и Николаеве ожидается до +17 градусов. Тем временем на севере страны — в Черниговской области — прогнозируются дожди. Там столбики термометров не поднимутся выше +13 градусов. Такая же погода, включительно с дождем, ждет и киевлян.

Прогноз погоды на 23 мая

В воскресенье, 24 мая, дождить будет уже на западе Украины и в Одесской области, хотя на температурных показателях это практически не скажется.

В Киеве в последний день недели ожидается до +13 градусов, при этом ночью столбики термометров опустятся до +4-+6 градусов. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду.

Прогноз погоды на 24 мая

Напомним, ранее заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова спрогнозировала, что многие аномальные погодные явления, которые наблюдаются в нашей стране в последнее время, могут стать привычными в течение уже ближайшего десятилетия.

Фото Область онлайн



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