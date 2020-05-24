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Шоу-бизнес

Познакомились на свадьбе: Владимир Остапчук официально представил новую возлюбленную

7:55 24 мая 2020
Остапчук
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Телеведущий Владимир Остапчук после скандального развода со своей женой Еленой Войченко некоторое время сохранял интригу и официально не представлял свою новую избранницу.

23 мая в своем Instagram наконец-то опубликовал фото с новой возлюбленной.

Известно, что новую девушку телеведущего зовут Кристина Горняк, ей 33 года. В соцсетях девушка называет себя «танцующим нотариусом».

«Знакомьтесь, моя Кристина. Когда все страсти утихли, я решил, что наконец-то пора поделиться своим счастьем и познакомить вас с моей любимой. А еще рассказать вам нашу историю, настоящую, из первых уст», — написал ведущий.

По его словам, первое знакомство произошло у пары еще в конце августа, на свадьбе в Италии, где Остапчук работал ведущим, а Кристина была подружкой невесты. Но тогда отношения не завязались.

Следующая встреча произошла за кулисами шоу «Танці з зірками», куда Кристина, которая много лет занимаясь спортивными бальными танцами, пришла поддержать своего знакомого хореографа Игоря Кузьменко.

«Именно эту встречу мы сейчас считаем началом наших отношений, именно тогда, между нами проскочила та самая искра. А потом были недели переписок, дружеское общение, первое свидание, наш Париж и … Остальное мы храним для себя», — пишет ведущий.

Напомним, ранее Остапчук заявил, что его развод — не трагедия.

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