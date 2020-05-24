Украина

В Украине третий день подряд снижается число заболевших коронавирусом

В Украине за сутки выявили 406 новых случаев коронавируса. Третий день подряд наблюдается снижение числа заразившихся этой инфекцией. Напомним, 23 мая было зафиксировано 432 новых случая COVID-19, 22 мая — 442. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

А в Луганской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Полтавской и Николаевской областях за сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19.

Больше всего заболевших коронавирусом за последние сутки зафиксировали в Черновицкой (64), Киеве (54), Ровенской (49) и Львовской (48) областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 20 986 человек, из них 7099 выздоровели, 617 — умерли.

Напомним, с 22 мая в Украине ввели адаптивный карантин. Но в Минздраве заявили. что по состоянию на субботу, 23 мая, шесть областей Украины не готовы ослаблять ограничения из-за эпидемиологической ситуации в регионах.

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