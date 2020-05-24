- 10:13 «Надо экономить средства»: крымчане жалуются, что оккупанты лишают их пенсий
- 10:05 «Заклинило шею»: врач «Динамо» рассказал о травмах Цыганкова, Шапаренко и Цитаишвили
- 09:54 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:38 В Украине третий день подряд снижается число заболевших коронавирусом
- 09:27 Смерть нардепа Давиденко: в прокуратуре показали оружие, найденное на месте происшествия
- 09:20 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:03 Решение покинуть королевскую семью принял принц Гарри, а не Меган Маркл
- 08:58 Польша открыла границы для украинских студентов
- 08:47 Известный футболист-чемпион скончался после ДТП
- 08:39 Друзья сбежали: на территории школы обнаружили 15-летнюю девочку в состоянии алкогольной комы
- 08:18 Ураза-Байрам: что это за праздник и как его принято отмечать
- 07:55 Познакомились на свадьбе: Владимир Остапчук официально представил новую возлюбленную
В Украине третий день подряд снижается число заболевших коронавирусом
В Украине за сутки выявили 406 новых случаев коронавируса. Третий день подряд наблюдается снижение числа заразившихся этой инфекцией. Напомним, 23 мая было зафиксировано 432 новых случая COVID-19, 22 мая — 442. Такие данные приводит Министерство здравоохранения.
А в Луганской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Полтавской и Николаевской областях за сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19.
Больше всего заболевших коронавирусом за последние сутки зафиксировали в Черновицкой (64), Киеве (54), Ровенской (49) и Львовской (48) областях.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 20 986 человек, из них 7099 выздоровели, 617 — умерли.
Напомним, с 22 мая в Украине ввели адаптивный карантин. Но в Минздраве заявили. что по состоянию на субботу, 23 мая, шесть областей Украины не готовы ослаблять ограничения из-за эпидемиологической ситуации в регионах.333
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...