Украина

У Зеленского сократили до шести число областей, не готовых к ослаблению карантина

По состоянию на субботу, 23 мая, шесть областей Украины не готовы к переходу на адаптивный карантин. Ранее в Минздраве заявляли, что не готовы 9 областей.

Послабления ограничений невозможны пока в Черновицкой, Ровенской, Львовской, Киевской, Закарпатской и Волынской областях.

Такой вывод сделали во время ежедневного совещания по борьбе с коронавирусом, сообщили в Офисе главы государства.

«Эти регионы не отвечают критериям по показателям заболеваемости, заполненности коек в больницах и количества тестов, которые позволили бы перейти к адаптивному карантина на нынешнем этапе», — говорится в сообщении ОП.

Между тем, другие области могут провести определенные смягчения, но местная власть должна сама решать, насколько возможно внедрять эти меры в той или иной ситуации.

Речь идет об открытии детских садов, запуске общественного транспорта, проведении спортивных и религиозных мероприятий, возобновлении работы гостиниц.



Напомним, ранее местные власти на Львовщине и Буковине приняли решение пока не ослаблять карантин. Такое же решение приняли и в Ровенской области.





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