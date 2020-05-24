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Происшествия

Авто сорвалось в воду: под Одессой трагически погибли рыбаки (фото)

10:59 24 мая 2020
водолаз
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В ночь на воскресенье, 24 мая, в реке Турунчук на территории села Троицкое Беляевского района Одесской области утонули двое мужчин. Неделю назад на Житомирщине во время отдыха в водоеме утонула семейная пара.

ЧП под Одессой случилось около половины первого ночи, сообщили в районном управлении ГСЧС.

Прибывшие на место спасатели установили, что легковой автомобиль съехал в воду с крутого берега высотой примерно 3 метра и утонул в реке. В нем и находились двое рыбаков.

Утром водолазная группа нашла и вытащила на берег двух погибших с затонувшего автомобиля.

В поисках участвовали 2 единицы спецтехники и 10 спасателей.

Причины происшествия установят правоохранительные органы.

Напомним, 1 мая в Донецкой области утонул полицейский, который спасал дочь из тонущего автомобиля.

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