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Три недели интервального голодания: Леся Никитюк раскрыла секрет идеальной фигуры (фото)

12:46 24 мая 2020
Леся Никитюк
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее восхитила поклонников идеальной фигурой, поделилась своими секретами красоты.

«Третья неделя интервального голодания — результат на лицо, я бы сказала на живот. Сегодня в 13.00 встречаемся в прямом эфире, поговорим на „бабьи темы“, а именно: правильный уход за волосами со специалистом», — написала она в Instagram.

Поклонники и поклонницы восхищаются фигурой телезвезды и просят рассказать подробнее об интервальном голодании.

«Леся напишите пост, пожалуйста, об интервальном голодании. Спасибо!» — написала одна из поклонниц.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Леся рассказала о своем молодом человеке, а еще подчеркнула, что выйдет замуж за того, кто примет ее такой, какая она есть.

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