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Леся Никитюк восхитила стройной фигурой в рапсовом поле (фото)
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее жаловалась, что станет менее стройной из-за карантина, восхитила поклонников идеальной фигурой.
Леся опубликовала несколько фото, сделанных в поле, на котором цветет рапс. Позировала Леся фотографу в пикантном костюме, который подчеркнул все изгибы его хозяйки. И пользователи сети убедились — Леся осталась такой же стройной.
«Богиня», «Красотка», «Царица», «Леся, очень красивая фигура, вы умничка, поделитесь секретами питания и как поддерживаете себя в такой форме?» — пишут поклонники Никитюк.
Кстати, удалось не набрать лишнего во время карантина не только Никитюк. «Мисс Украина-2018» Леонила Гузь недавно восхитила идеальными формами в купальнике.
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