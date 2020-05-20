Леся Никитюк восхитила стройной фигурой в рапсовом поле (фото)

Шоу-бизнес

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее жаловалась, что станет менее стройной из-за карантина, восхитила поклонников идеальной фигурой.

Леся опубликовала несколько фото, сделанных в поле, на котором цветет рапс. Позировала Леся фотографу в пикантном костюме, который подчеркнул все изгибы его хозяйки. И пользователи сети убедились — Леся осталась такой же стройной.

«Богиня», «Красотка», «Царица», «Леся, очень красивая фигура, вы умничка, поделитесь секретами питания и как поддерживаете себя в такой форме?» — пишут поклонники Никитюк.

Кстати, удалось не набрать лишнего во время карантина не только Никитюк. «Мисс Украина-2018» Леонила Гузь недавно восхитила идеальными формами в купальнике.

А певица Светлана Лобода показала результаты карантинных тренировок. И они впечатляют — певица никогда не была в такой прекрасной форме.

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