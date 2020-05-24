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В Закарпатье зафиксировали новую вспышку коронавируса
В селе Ворочево Закарпатской области у 28 человек подтвердили COVID-19. Троих человек госпитализировали. Об этом сообщил председатель Перечинской ОТО Иван Погориляк.
По его словам, в селе Ворочево за сутки острую коронавирусную болезнь подтвердили еще у 10 человек. На сегодня, по данным Закарпатского областного лабораторного центра, у 28 жителей села Ворочево подтвердили COVID-19, сообщает Суспільне.
В Закарпатской ОГА состоялось заседание комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации. Издано распоряжение, по которому необходимо в пределах села Ворочево установить карантинную зону, обустроить с 24 мая контрольно-пропускной пункт на въезде и выезде из села.
По словам Погориляка, блокпосты на въезд и выезд в село Ворочево уже устанавливают. На них будет работать полиция, ГСЧС и медики, которые будут делать температурный скрининг.
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Здолбунове Ровенской области в интернате для пожилых людей также была зафиксирована вспышка COVID-19. А перед этим массовое заражение коронавирусной инфекцией выявили в частном доме престарелых в Одессе.79
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