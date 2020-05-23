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Украина

В доме престарелых на Ровенщине новая вспышка коронавируса, в числе заболевших — персонал

16:17 23 мая 2020
пожилой человек
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Здолбунове Ровенской области в интернате для пожилых людей зафиксирована новая вспышка COVID-19. Ранее массовое заражение инфекцией выявили в частном доме престарелых в Одессе.

Об этом сообщил в Facebook глава облгосадминистрации Виталий Коваль, ссылаясь на данные областного оперативного штаба.

По его информации, на утро 23 мая в области зафиксировано 32 новых случаев заболевания COVID-19.

В коммунальном учреждении «Здолбуновский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» коронавирус обнаружили еще у 12 сотрудников и подопечных.

Заболевшие в возрасте от 36 до 83 лет.

Из-за вспышки в Здолбуновском доме-интернате, с 9 утра 23 мая установлен контрольно-пропускной пункт на въезде / выезде на территорию заведения.

Напомним, из-за массового заболевания коронавирусом в доме престарелых в Зазимье под Киевом, когда заболели постояльцы учреждения и персонал, на директора интерната полиция завела уголовное дело.

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