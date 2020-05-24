Маски придется носить даже после отмены карантина: в Минздраве сделали важное заявление

Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на брифинге 24 мая, что пока желаемого снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине не происходит.

«Мы видим уже в течение месяца, что мы колеблемся в одних и тех же рамках — от 350 до 550 заболеваний каждый день. Мы бы очень хотели, чтобы оно начало снижаться и чтобы были сняты все без исключения ограничения, но жизнь такая, я думаю, что мы все равно будем еще долго пользоваться элементарными средствами защиты, мы будем пользоваться, то есть, социальной дистанцией», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине за последние сутки выявили 406 новых случаев коронавируса. Третий день подряд наблюдается снижение числа заразившихся этой инфекцией. Так, 23 мая было зафиксировано 432 новых случая COVID-19, 22 мая — 442.

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