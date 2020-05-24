Семерых украинских моряков освободили из плена африканских пиратов

Украина

Украинские моряки, которые попали в плен пиратов в Гвинейском заливе, были освобождены и скоро будут дома. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«22 марта пираты захватили в Гвинейском заливе 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Украинский консул, компания-судовладелец совместно работали, чтобы их освободить. Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой!» — написал он в Twitter.

Как писали «ФАКТЫ», на днях у берегов Африки, в Гвинейском заливе, который давно облюбовали пираты, произошло новое похищение: в плен попали семь украинских моряков с судна MSC Talia F. Они попали в плен к пиратам.

Контейнеровоз направлялся из порта Ломе в порт Либревиль. Всего на борту судна находилось 17 членов экипажа. По непонятной причине, пираты во время нападения взяли в плен именно семерых украинских моряков. Целью подобных нападений обычно является получение выкупа с судовладельцев.

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