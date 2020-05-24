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Земля стала белой: в сети показали впечатляющие фото града на Донетчине
После майского снега в Карпатах погода смогла удивить и жителей Донецкой области. Популярное место отдыха у Краснооскольского водохранилища на реке Оскол сейчас напоминает зимний пейзаж — земля стала белой из-за града.
Фото «заснеженного» села Яцковка опубликовал Александр Белименко в Facebook.
По словам синоптиков, в ближайшие дни ощутимого потепления в Украине не ожидается. 25 мая в большинстве областей пройдут дожди, в западных и северных областях будет по-прежнему прохладно. Тепло станет лишь в последних числах мая либо в первых числах июня.
Напомним, народный синоптик Владислав Деркач предупреждает, что третья декада мая будет дождливой. Об этом в статье «Дожди и весеннее тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели».
Фото olexandr. belimenko/Facebook572
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