26.71 / 26.92 28.93 / 29.28
Киев: +15
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Земля стала белой: в сети показали впечатляющие фото града на Донетчине

20:57 24 мая 2020
град
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

После майского снега в Карпатах погода смогла удивить и жителей Донецкой области. Популярное место отдыха у Краснооскольского водохранилища на реке Оскол сейчас напоминает зимний пейзаж — земля стала белой из-за града.

погода

Фото «заснеженного» села Яцковка опубликовал Александр Белименко в Facebook.

погода

По словам синоптиков, в ближайшие дни ощутимого потепления в Украине не ожидается. 25 мая в большинстве областей пройдут дожди, в западных и северных областях будет по-прежнему прохладно. Тепло станет лишь в последних числах мая либо в первых числах июня.

Напомним, народный синоптик Владислав Деркач предупреждает, что третья декада мая будет дождливой. Об этом в статье «Дожди и весеннее тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели».

Фото olexandr. belimenko/Facebook

572

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

град

Земля стала белой: в сети показали впечатляющие фото града на Донетчине

Игорь Суркис с дочерью Яной

Красотка-дочь Суркиса «зажгла» с футболистом «Динамо» (фото)

транспорт во время карантина

Не каждый контакт с зараженным COVID-19 человеком заканчивается инфекцией: какие ситуации самые опасные

метро

Спецразметка и правила для пассажиров: как выглядит метро Киева накануне открытия (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер