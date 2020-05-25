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Больше трех тысяч: на Буковине увеличилось количество инфицированных COVID-19
Несмотря на то, что в Украине третий день подряд снижается число заболевших коронавирусом, в Черновицкой области по-прежнему фиксируют новые случаи заболевания COVID-19.
Так, за последние сутки на Буковине подтверждено 64 новых случая инфицирования коронавирусом нового типа, а общая численность заболевших в области от первого установленного случая составила 3 028 человек.
Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщили в Черновицкой областной государственной администрации.
В ОГА отмечают, что 52 пациента находятся в тяжелом состоянии.
«В медицинских учреждениях, по состоянию на 24 мая, лечат 52 пациентов в тяжелом состоянии, из них в реанимации — 30, на аппаратах искусственной вентиляции легких — 6», — говорится в сообщении.
Всего в больницах находятся 555 человек. 220 из них — больные COVID-19, остальные — с подозрением.
Также отмечается, что самому старшему больному 77 лет, самому младшему — 1 год и 5 месяцев.
Напомним, что 22 мая в Черновицкой области решили ослабить карантинные ограничения. Отныне проезд частного транспорта и межобластное сообщение восстановлены.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на девять утра воскресенья, 24 мая, в Украине подтверждены 20 986 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 617 случаев с летальным исходом и 7 108 случаев выздоровления пациентов.23
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