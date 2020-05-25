Шоу-бизнес

"Развратные" танцы в бикини на карантине: Ратаковски порадовала поклонников новым видео

Скучающая на самоизоляции американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски решила внести «свежую струю» в отношения со своим супругом Себастьяном Беар-Макклардом и порадовать его соблазнительными телодвижениями.

Видео своего танца она выложила в Instagram.

Для «развратного» танца 28-летняя модель выбрала, конечно, бикини собственного бренда нижнего белья Inamorata.

Стоимость модели купальника Las Olas на сайте марки составляет 150 долларов, пишет «Лента.ру».

«Он знает, как подбодрить меня», — подписала публикацию знаменитость. Подписчики супермодели восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, который набрал 5,5 миллиона просмотров.

«Он самый счастливый парень на планете», «Вау, какая же ты прекрасная», «Хватит. Ты слишком горячая», «Обожаю тебя, Эмили», — высказывали поклонники.

Издание напоминает, что на прошлой неделе чудесная Эмили поделилась снимками рекламной кампании Inamorata, на которых она попозировала вместе с мужем. Пару сфотографировали в костюмах с одинаковым принтом, при этом модель запечатлели в расстегнутой рубашке на голое тело. Цена комплектов, представленных в двух расцветках, равна 205 долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Эмили Ратаковски часто выбирает наряды, которые подчеркивают ее точенную фигурку.

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