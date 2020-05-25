Украина

Дожди и грозы не отступят: синоптики рассказали о погоде в последние дни весны

Новая неделя в Украине начнется с дождей. С 26 мая к ливням присоединятся еще и грозы. При этом столбики термометров покажут умеренные температуры. Даже в южных регионах будет прохладно. Такой прогноз озвучил Украинский гидрометцентр.

25 мая по всей Украине, кроме восточных областей, пройдут дожди. Ветер 7−12 м/с. Днем в большинстве регионов 13−18°, на юге чуть теплее — от 17 до 21 градуса.

26 мая ожидаются дожди с грозами во всех областях. Похолодает до 13−15 градусов в северной и западной части страны, до 16−18° на юге.

27 мая дожди с грозами продолжатся. Возможно небольшое потепление, но существенного повышения температур синоптики ждут не раньше 1 июня.

Напомним, народные синоптики составили свой прогноз на конец мая и начало июня. Об этом в статье «Дожди и весеннее тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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