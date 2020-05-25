У сотрудников трех детских садов в Кривом Роге обнаружили коронавирус

Украина

Накануне открытия детских садиков 25 мая после карантина, в Кривом Роге коронавирус обнаружили у троих сотрудников детских учреждений.

Как сообщает «Первый криворожский», всего в Кривом Роге 163 детсада, 157 из которых открываются 25 марта.

Накануне ослабления карантинных мер сотрудников детсадов обследовали экспресс-тестами, которые и выявили людей с коронавирусной инфекцией среди персонала. Речь идет о детских садах № 176, 197 и 51 — решение об их открытии будут принимать дополнительно.

Также сообщается, что учреждения получили 160 тысяч защитных масок, почти 70 тысяч перчаток, а также дезинфицирующие, антисептические и моющие средства. Все учреждения обеспечены бесконтактными термометрами для обязательного измерения температуры детей и сотрудников каждые 4 часа, а также при входе в детсад.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», педиатр и телеведущий Евгений Комаровский советовал хорошо проветривать помещения в детсадах, а также оборудовать каждую комнату термометром и гигрометром. По его словам, влажность воздуха в комнате должна быть в пределах 40−60%, температура воздуха в помещении — около 20 градусов, а прогулки на свежем воздухе должны длиться не менее 4 часов.

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