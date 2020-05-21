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Здоровье и медицина

Комаровский назвал главные условия для работы детских садов после карантина

11:36 21 мая 2020
Доктор Комаровский
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Педиатр и телеведущий Евгений Комаровский сказал, при каких условиях возобновление работы детсадов будет безопасным.

Доктор Комаровский на своем YouTube-канале обсудил вопрос открытия детсадов с руководителем Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андреем Александриным.

По мнению эпидемиолога, в Украине «нужно обязательно» открывать детские сады. Комаровский отметил, что в учреждениях необходимы хорошее проветривание, наличие термометра и гигрометра в каждой комнате.

Он сказал, что особо важен воздухообмен в садиках.

«Там, где есть сквозняк, там нет концентрации вируса, который способен погубить человека», — заявил Комаровский.

Среди других важных условий: влажность воздуха в комнате в пределах 40−60%, температура воздуха в помещении около 20 градусов, прогулки на свежем воздухе не менее 4 часов.

Ранее сообщалось, что Комаровский объяснил ошибки при использовании антисептика.

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