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Шоу-бизнес

Злата Огневич запутала поклонников фотографией со дня рождения "дочери"

9:19 25 мая 2020
Злата Огневич
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Злата Огневич, недавно похваставшаяся внушительной коллекцией обуви, запутала поклонников, опубликовав в Instagram фото со своей крестницей.

«Дочки-матери. День рождения Сонечки», — так прокомментировала певица фото, отчего у некоторых фанатов сложилось впечатление, что Злата Огневич сфотографировалась со своей дочкой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Злата Огневич дала советы тем, кто хочет сбросить лишний вес, поделившись своей системой питания.

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