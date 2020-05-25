Шоу-бизнес

«Скромненький, но со вкусом»: на могиле Началовой установили памятник (фото)

Родные певицы Юлии Началовой, которая умерла больше года назад, установили на ее могиле памятник из черного гранита.

Памятник случайно засняли журналисты, которые пришли на похороны сына диктора Светланы Моргуновой Максима, умершего от коронавируса.

Ранее отец певицы рассказал teleprogramma.pro, что памятник на могиле дочери будет простым. «Скромненький, но со вкусом», — цитирует его сайт.

Кстати, работники кладбища сообщили, что недавно там побывал неизвестный мужчина. Он привез несколько сотен роз и долго плакал на могиле певицы.

«Прежде мы его здесь не встречали. Приехал он ближе к закрытию кладбища, на закате, когда посетителей уже нет. И привез с собой несколько огромных охапок роз — на вид не меньше тысячи штук. Он и его водитель сделали к забитой цветами машине несколько ходок», — уточнили очевидцы.

Напомним, что, по словам подруги Началовой Анны Исаевой, певица знала дату своей смерти — ей все рассказала гадалка.

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